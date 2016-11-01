С сегодняшнего дня все украинцы смогут оформить ID-паспорта

10:43, 01 ноября 2016
Общество
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С 1 ноября 2016 года все украинцы смогут оформить ID-паспорта.

Отныне все в Украине могут оформить ID-паспорта / Фото УНИАН

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №745.

"Ввести с применением средств Единого государственного демографического реестра с 1 ноября 2016 года оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного), обмен паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем, образец бланка которого утвержден этим постановлением", - говорится в документе.

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Кроме того, прием документов для оформления паспорта гражданам Украины, у которых нет бесконтактного электронного носителя, прекращается с 1 ноября.

Как сообщал УНИАН, 1 октября вступил в силу закон Украины №1474-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины", который обеспечивает переход на биометрические паспорта.

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