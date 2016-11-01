Опрос: 42% украинцев за досрочные выборы в Верховную Раду

В Украине 42% граждан, по состоянию на сентябрь этого года, заявили, что готовы поддержать досрочные выборы в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института.

В то же время 64% украинцев заявили, что готовы проголосовать на досрочных парламентских выборах.

В частности, 18% респондентов высказали однозначную поддержку идеи проведения досрочных парламентских выборов в Украине, еще 24% отметили, что скорее поддерживают досрочное волеизъявление, чем наоборот. В то же время 18% опрошенных выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

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При этом 21% респондентов решительно против досрочных выборов в парламент, еще 19% - скорее против, чем за.

Если бы внеочередные выборы происходили в ближайшее воскресенье, в них точно приняли бы участие 31% опрошенных, "скорее да" - 33%, не голосовали бы 28%, не определились - 8%.

Если сравнивать результаты с июнем 2016 года, то поддержка идеи досрочных выборов возросла на 4 процентных пункта. В частности, проголосовать в июне были готовы 56% опрошенных, не готовы - 32%, не определились - 11%.

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 28 сентября по 7 октября 2016 года. Метод опроса - личное интервью у респондента на дому. Всего было опрошено 2 тыс. 400 жителей Украины в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 2%.