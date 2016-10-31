Геращенко рассказала о разногласиях между Украиной и европейскими партнерами по выборам на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время выступления на совместном заседании Комитетов Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ по политическим вопросам, правам человека, демократии и по социальным вопросам, образования, культуры, гражданского общества в Киеве.

Геращенко отметила, что Украина на переговорах в Минске настаивает на том, что одним из ключевых принципов для возможности проведения выборов на Донбассе «должна быть не только безопасность, а безопасность - это не три дня без обстрелов, а стабильный мир», но и вывод войск Российской Федерации с оккупированной территории. Также, по ее словам, «обязательное условие - это подключение туда украинских медиа» для того, чтобы возможные выборы могли там проводиться в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ. «Пока ни по одному из этих пунктов – ни по безопасности, ни по другим, как предпосылке возможного проведения выборов на Донбассе, - нет компромисса», - подчеркнула Геращенко.

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При этом, как отмечает первый заместитель председателя ВР, «европейские партнеры настаивали на параллельном выполнении и пункта по безопасности, и политического пункта».

«Украинская сторона говорила о последовательности - безопасность, гуманитарный, политический, потому что эта история параллельности не реалистична», - подчеркнула Геращенко.

Обращаясь к присутствующим, она отметила, что пока на Донбассе стреляют, пока там присутствуют более 40 тысяч незаконно вооруженных лиц, из которых более 6 тысяч - это кадровые российские военные, «ни один из вас туда не поедет наблюдателем».

«Если Европейский парламент официально запретил своим сотрудникам посетить Донбасс на один час, потому что там опасно, то как же там выборы можно проводить?», - спросила Геращенко При этом она добавила, что «если нам нужна филькина грамота - просто галочку поставить, что мы все урегулировали, то можно и сегодня сказать, что они (речь идет о выборах - УНИАН) проведены».

Геращенко подчеркнула, что Украине нужно урегулирование конфликта, поэтому «мы настаиваем на полном выполнении плана по безопасности». «Также Украина настаивает на возвращении контроля над границей. Границу с дырой в 400 км... Мы хотим обеспечить безопасную Украину, поэтому граница должна быть контролируемой», - сказала первый заместитель председателя ВР.

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Геращенко подчеркнула, что важно не только составить план разрешения ситуации на Донбассе, но и нужно заставить Россию выполнять его.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея ЕВРОНЕСТ - парламентская учреждение «Восточного партнерства» между Европейским Союзом и его восточноевропейскими партнерами.