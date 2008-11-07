Индексы на американских биржах падают

По итогам торгов на биржах США 6 ноября все американские индексы значительно обвалились, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Индекс Dow Jones упал на 443,16 пункта (4,85 процента) и на момент закрытия составлял 8696,11 пункта. Nasdaq потерял 72,94 пункта (4,34 процента) и опустился до уровня 1608,70, а индекс широкого рынка Standard & Poor`s 500 упал на 47,89 пункта (5,03 процента) до отметки 904,88 пункта.

Таким образом, вопреки прогнозам большинства аналитиков, после выборов президента США американский фондовый рынок стремительно падает второй день подряд. В среду Dow Jones упал на 5,05 процента, S&P 500 потерял 5,27 процента, а Nasdaq опустился на 5,53 процента.

По мнению экспертов, рынок парадоксальным образом прореагировал на известие о снижении ставки рефинансирования в Великобритании на полтора процента, а также Европейским центральным банком на полпроцента. Теоретически эти новости должны были привести к росту на фондовом рынке, однако участники восприняли решительные меры европейских центробанков как дополнительный признак серьезных проблем в экономике.

Европейские и российские биржевые индексы также значительно упали по итогам торгов 6 ноября.

Фондовые рынки Европы продемонстрировали спад на 5-8%, на фоне опасений относительно состояния европейской экономики, передает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 5,70% - до отметки 4272,41 пункта.

Германский DAX в четверг понизился на 6,84%, достигнув 4813,57 пункта.

Французский индекс CAC по итогам торгов упал на 6,38% - до 3387,25 пункта.

РТС потерял 6,3 процента, а ММВБ - 9,62 процента.