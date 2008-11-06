Донецкий админсуд разрешил транслировать российские телеканалы

Донецкий окружной административный суд признал незаконными установление Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания ограничений по ретрансляции каналов кабельного телевидения.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Александр НИКИФОРОВ, сотрудник Адвокатской фирмы «Головань и Партнеры», которая представляла интересы ООО «Импульс», ретранслирующей телепрограммы и передачи в кабельных сетях.

По слловам адвоката, 5 ноября суд признал незаконными установление Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания обязанности субъектов хозяйствования уплачивать лицензионный сбор при получении лицензии провайдера программной услуги.

Также суд признал, что незаконным является составление приложения к лицензии провайдера программной услуги, которым Национальный совет устанавливает исключительный перечень телепрограмм и передач, которые провайдер имеет право ретранслировать в кабельных сетях.

Таким образом, сказал А.НИКИФОРОВ, суд защитил право ООО «ИМПУЛЬС» на свободу осуществления хозяйственной деятельности, а также свободу на беспрепятственную передачу информации, гарантированную ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

В рассмотрении дела участвовала Ассоциация «УКРТЕЛЕСЕТЬ».

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по телерадиовещанию своим решением от 1 октября 2008 года обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию неадаптированных к законодательству Украины программ.

Однако некоторые местные органы власти принимали решения, которыми обязывали операторов кабельного телевидения возобновлять ретрансляцию российских телеканалов.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что обратится в Генеральную прокуратуру Украины по поводу превышения полномочий органов местной власти и вмешательства в сферу его компетенции.