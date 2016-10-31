Украинские пограничники открыли огонь из автомата для остановки нарушителя

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, инцидент произошел 30 октября утром на пункте пропуска "Новые Яриловичи", что в Черниговской области.

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"Во время погранично-таможенного оформления автомобиля «Форд» литовской регистрации, следовавший в Беларусь оказалось, что водитель, гражданин Украины, нарушил правила транзита на транспортное средство. Чтобы избежать ответственности мужчина попытался сбежать из пункта пропуска совершив опасный разворот на автомобиле. Для остановки нарушителя пограничниками мгновенно было применено средство для принудительной остановки", - говорится в сообщении.

Однако, остановить автомобиль удалось только после применения автомата Калашникова.

"Продолжив движение и создав явную угрозу здоровью и жизни работников пункта пропуска пограничники осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх и один выстрел по колесу автомобиля из автомата Калашникова", - отмечается в сообщении.

Машина остановилась, после чего пограничники задержали водителя.

В отношении мужчины пограничники составили документы административного производства по двум статьям, а также проинформировали представителей Национальной полиции. За совершенные действия задержанному придется отвечать перед судом.