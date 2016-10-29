Высший спецсуд Украины открыл дело по факту вооруженной агрессии России против Украины

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел открыл производство об установлении факта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины по заявлению руководителя проекта "Открытый суд" Станислава Батрина.

Об этом УНИАН сообщили в проекте «Открытый суд», со ссылкой на постановлении суда от 21 октября 2016 года, которая не подлежит обжалованию.

"В действительности - Россия, и только Россия присутствует своими силами на востоке. Там нет так называемых сепаратистов" ЛНР "или" ДНР ". Это прямое вторжение войск РФ без объявления войны. Поэтому именно такой формулировки мы стремимся достичь в судебном решении", - заявил в комментарии руководитель проекта "Открытый суд" Станислав Батрин.

Он также отметил, что в ходе этого процесса все же «удалось достичь конкретных результатов и легализовать тысячи доказательств вооруженной агрессии».

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Сейчас Высший спецсуд истребовал дело из Шевченковского райсуда Киева, который отказал в удовлетворении иска относительно факта вооруженной агрессии России против Украины.

Отмечается, что дело будет рассмотрено коллегией судей под председательством судьи Мазура Л.

Напомним, в мае Шевченковский райсуд Киева решил отказать в удовлетворении заявления об установлении факта вооруженной агрессии РФ против Украины. Тогда в суде отметили, что данный факт общеизвестен и не влияет на права гражданина.

Позже эксперты подчеркнули бездействия власти о признании факта вооруженной агрессии РФ против Украины и осудили решение Шевченковского райсуда Киева, который отказался признать факт агрессии.