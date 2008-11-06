МВФ выдал прогноз падения украинской экономики в 2009 году

Международный валютный фонд прогнозирует падение украинской экономики в 2009 году на 3% после ожидаемого роста на 6% в текущем году.

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда, сообщает Reuters.

МВФ также прогнозирует, что инфляция в 2009 году снизится до 17% с 25,5%, ожидаемых в текущем году.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,5 млрд. долларов США.

Программа рассчитана на два года, МВФ готов срочно направить Киеву 4,5 млрд. долларов.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.