На Днепропетровщине устроят рождественский бал для участников АТО и волонтеров

В Днепропетровской области проведут рождественский бал для участников АТО и волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Отмечается, что балл «Мужество и грация» состоится 24 декабря в ДК «Шинник» в Днепре. Участники будут соревноваться за звание лучшей танцевальной пары

«Будет звучать классическая музыка, будут танцевать венский вальс, полонез, танго. Выступят как новички – бойцы АТО, волонтеры, так и мастера танца. Для всех гостей мероприятия – мастер-классы, фуршет и концерт», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепропетровской области решили ввести патриотические уроки для взрослых. Отмечается, что лекции в коммунальных заведениях и госучреждениях проведут волонтеры, преподаватели и артисты.

Такую инициативу в облгосадминистрации объяснили, что несмотря на то, что подобные уроки действуют для детей, после скандала в опере города стало понятно, что взрослые требуют многих разъяснений.