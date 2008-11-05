Выборы в США способствовали росту биржевых индексов

В день выборов президента США американские фондовые рынки значительно выросли, сообщает AFP 4 ноября.

Dow Jones укрепился на 303,14 пункта (3,25 процента) и составил 9622,97 пункта, "высокотехнологичный" Nasdaq прибавил 52,69 пункта (3,05 процента) и составил 1779,02 пункта. Что же касается индекса широкого рынка Standard&Poor`s 500, то он прибавил 38,67 пункта (4 процента) и перевалил за отметку в тысячу пунктов (1004,97 пункта), ниже которой он опустился 7 октября.

Большинство аналитиков полагают, что на протяжении предыдущих нескольких месяцев предвыборная кампания, разворачивавшаяся на фоне финансового кризиса, оказывала дополнительное дестабилизирующее воздействие на американские биржи. Теперь же любой исход выборов будет означать окончание периода неопределенности, что приведет к положительной динамике на рынках.

Цены на нефть также выросли. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Light Crude на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 6,62 доллара и составили 70,53 доллара за баррель.

Лента.ру