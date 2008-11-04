Экс-президент Украины получил миллионный загранпаспорт

Cегодня в Дарницком районе Киева (ул. Ленина, 64) открылся межрегиональный центр выдачи паспортных документов для выезда за рубеж.

Центр создан в тесном сотрудничестве МВД Украины с Консорциумом «ЕДАПС» – производителем и поставщиком новых загранпаспортов, технологий и оборудования для паспортной системы Украины. Дата открытия Центра практически совпадает с 15-летием первого Указа Президента Украины о паспорте гражданина Украины для выезда за рубеж, вышедшего 23 октября 1993 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в связи с тем, что данный указ был подписан тогдашним Президентом Украины Леонидом КРАВЧУКОМ, именно он сегодня получил милионный украинский загранпаспорт, изготовление которых началось консорциумом «ЕДАПС» четыре года назад.

В комментарии журналистам по данному поводу Л.КРАВЧУК сказал: «Тот, кто получает этот паспорт и выезжает за пределы Украины, по настоящему должен быть гражданином Украины, поскольку именно этого сегодня, к сожалению, нам не хватает – есть много примеров, когда люди за границей с файным паспортом ведут себя не очень «файно».

В свою очередь присутствующий на открытии центра министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сказал, что после открытия в этом году аналогичного пункта выдачи загранпаспортов на улице Саксаганского в Киеве Министерство проанализировало количество желающих получить загранпаспорта и решило изыскать возможности открытия новых центров.

Также Ю.ЛУЦЕНКО поделился планами совместно с консорциумом «ЕДАПС» организовать заказ загранпаспортов по почте с последующим их получением непосредственно по прибытию заказчика в центр выдачи документа. «Посмотрим, что из этого получится, я думаю, что уже в январе будут результаты такого эксперимента», - сказал министр, добавив, что также на данный момент идут дебаты по оформлению загранпаспорта в течение трех часов, но окончательное решение не принято, поскольку спрос на такую услугу еще не большой.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, подобного рода центры МВД планируют открыть в Харькове, Львове, Донецке, а в будущем, возможно, в других регионах, если того будет требовать ситуация.

Консорциум на мероприятии представляют Ирина ОБЫДЕНКО, президент Консорциума «ЕДАПС», и Сергей Яковлев, начальник Департамента ОАО «КП ВТИ» (компания-участник Консорциума «ЕДАПС»).

Это уже второй в Киеве межрегиональный центр, где украинцы оперативно могут оформить загранпаспорт независимо от места прописки. В будущем планируется создать сеть подобных центров по всей Украине.

В новом Центре паспорт можно будет оформить за три дня, десять дней и за месяц. В перспективе планируется ввести услугу, когда желающие смогут получить проездной документ буквально в течение трех часов.

По данным пресс-службы консорциума, Межрегиональный центр выдачи паспортных документов оборудован по последнему слову техники и науки с соблюдением всех международных и национальных стандартов. Чтобы обеспечить посетителям и сотрудникам максимально комфортные условия, разработчики Центра тщательно прорабатывали каждую функциональную составляющую: кондиционирование, эргономичность, санитарию, освещение, психологическое восприятие помещений, надежную связь, защиту и контроль доступа при оформлении документов, высокую скорость обслуживания и т.п.

Записаться на оформление загранпаспортов в Центре можно будет в режиме on-line (через Интернет-сайт), по телефону и в порядке живой очереди. В Центре расположен удобный и уютный зал ожидания. На территории Центра будут работать отделения банка, страхового и туристического агентств, авиакассы, услугами которых граждане могут воспользоваться на добровольных началах по мере необходимости. Также на территории Центра также размещена удобная стоянка для парковки автомобилей. Пропускная способность Межрегионального центра выдачи паспортних документов – 400 человек в день.