Украинские военные испытали новейший геоинформационный автомобиль

Об этом сообщил начальник Главного управления оперативного обеспечения ВСУ генерал-майор Николай Кравчук, передает пресс-служба Минобороны.

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"Во время выполнения заданий был практически проверен установленный комплекс оперативного мониторинга местности, разработанный "Институтом передовых технологий" с использованием которого выполнена аэрофотосъемка с БПЛА, дальнейшая оперативная обработка оперативных данных, создание высокоточного ортофотоплана и 3D-модели местности района наведение переправы, оперативное плотерное размножение изготовленных материалов", - говорится в сообщении.

Также с применением БПЛА была произведена видеосъемка процесса наведения переправы в режиме онлайн.

Отмечается, что эти действия подтвердили необходимость принятия на снабжение Вооруженных Сил Украины и обеспечение войск специальным штабным геоинформационным автомобилем.

Напомним, во время учений "Рубеж-2016" радиотехническая бригада воздушного командования "Юг" впервые применила новейшую разработку украинского оборонпрома РЛС 79К6 "Пеликан".