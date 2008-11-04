В Харькове накрыли один из мощнейших в Украине "конвертационных центров"

Налоговики в Харьковской области провели спецоперацию, по результатам которой прекращена противоправная деятельность одной из мощнейших в Украине преступных группировок, которая предоставляла услуги по „конвертации” средств, выведению валюты за границу, минимизации уплаты налогов для сотен предприятий из разных регионов Украины.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, оперативное документирование преступной группировки осуществлялось больше года. За это время была установлена противоправная деятельность свыше 30 активных членов группировки.

Участники данной преступной группировки непосредственно контролировали деятельность двух банковских учреждений, в которых были открыты расчетные счета свыше 100 предприятий с признаками фиктивности. Кроме этого, счета подконтрольных предприятий были открыты еще в 26 банковских учреждениях Украины.

В реализации оперативных материалов принимали участие свыше 250 сотрудников налоговой милиции из разных регионов (оперативники, следователи, работники физзащиты).

В ходе реализации одновременно были проведены свыше 30 обысков в „теневых” офисах, архивах группировки, а также по месту проживания его активных участников и подконтрольных им банковских учреждениях. Одновременно объявлены постановления об аресте счетов и выемке документов на более чем 30 предприятиях в разных регионах Украины.

По результатам проведенных мероприятий изъяты свыше 8,4 млн. грн. и 30 тыс. дол. наличными, больше 100 печатей „фиктивных” фирм и свыше 50 комплектов компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, серверы), которая использовалась участниками группировки для проведения преступной деятельности. Кроме этого, на счетах подконтрольных группировке „фиктивных” предприятий арестованы свыше 1,3 млн. грн. безналичных средств.

Движение средств по подконтрольным группировке предприятиям, которые входили в состав „конвертационного” центра, только на протяжении текущего года составил свыше 1 млрд. грн.

Кроме этого, достоверно установлено, что организаторы преступной группировки непосредственно причастны к созданию и использованию „налоговых ям”, в т.ч. 4 из доказанного Министерством финансов Украины контрольного списка.

По результатам проведенных мероприятий, установлено местонахождение и задержано в порядке ст. 115 УПК Украины 11 активных участников группировки, в т.ч. организатора.

Продолжается следствие.