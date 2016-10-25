"Интер" снова пикетируют: активисты требуют увольнения одного из работников канала
Офис телеканала «Интер» на улице Дмитриевской, 30, пикетируют общественные активисты, которые требуют увольнения одного из работников этого телеканала за дискредитацию общественных организаций, выступающих против незаконных застроек в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики требуют встречи с руководством телеканала для того, чтобы добиться увольнения одного из его сотрудников - Валерия Швеца.
Как рассказала журналистам председатель общественной организации «Барви життя» («Краски жизни») Лидия Гончаренко, Швец работает руководителем одного из отделов телеканала и параллельно с этим имеет свой собственный сайт, где утверждает, что общественные организации, которые борются против незаконных застроек в Киеве, преследуют корыстные цели и является «пятой колонной» Кремля.
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«Он открыл сайт, на котором он размещает материалы о том, что мы - «пятая колонна» Кремля, мы шантажируем застройщиков. Мы требуем, чтобы его уволили, и не понимаем, почему он, работая на «Интере», еще имеет такой сайт. Возможно, руководство телеканала об этом не знает?»- отметила Гончаренко.
Также она добавила, что после пикетирования телеканала активисты пойдут в Шевченковскую прокуратуру города Киева для того, чтобы вручить сообщение о преступлениях со стороны Швеца, в частности, по ст. 170 (препятствование общественной деятельности) и ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, активисты стучали в ворота телеканала, однако к ним никто не вышел.