"Интер" снова пикетируют: активисты требуют увольнения одного из работников канала

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики требуют встречи с руководством телеканала для того, чтобы добиться увольнения одного из его сотрудников - Валерия Швеца.

Как рассказала журналистам председатель общественной организации «Барви життя» («Краски жизни») Лидия Гончаренко, Швец работает руководителем одного из отделов телеканала и параллельно с этим имеет свой собственный сайт, где утверждает, что общественные организации, которые борются против незаконных застроек в Киеве, преследуют корыстные цели и является «пятой колонной» Кремля.

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«Он открыл сайт, на котором он размещает материалы о том, что мы - «пятая колонна» Кремля, мы шантажируем застройщиков. Мы требуем, чтобы его уволили, и не понимаем, почему он, работая на «Интере», еще имеет такой сайт. Возможно, руководство телеканала об этом не знает?»- отметила Гончаренко.

Также она добавила, что после пикетирования телеканала активисты пойдут в Шевченковскую прокуратуру города Киева для того, чтобы вручить сообщение о преступлениях со стороны Швеца, в частности, по ст. 170 (препятствование общественной деятельности) и ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты стучали в ворота телеканала, однако к ним никто не вышел.