КС начал рассмотрение дела о конституционности отстранения Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, судья-докладчик по делу Наталья Шаптала в своем докладе отметила, что “президент Украины обратился с ходатайством признать закон Украины “О лишения. В.Януковича звания Президента Украины” от 4 февраля 2015 № 144–VIII не соответствующим ч.2 ст.6, ч.2 ст.8, ч.2 ст.19, ст.85, ч.3 ст.105 Конституции Украины”.

По словам судьи, президент считает, что Верховная Рада не имела права принимать такой закон, поскольку, согласно Конституции, звание президента сохраняется пожизненно, если только президент не был устранен с поста в порядке импичмента.

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Также она добавила, что, по мнению главы государства, изменение или расширение перечня случаев лишения президента его звания возможно только путем внесения изменений в Конституцию.

Кроме того, судья-докладчик сообщила, что КС получил заключения ученых по поводу данного вопроса, и их можно разделить на три группы. Одни ученые считают, что этот закон является безусловно неконституционным и подлежит отмене. Другая группа ученых также считает, что по формальным признакам Верховная Рада превысила свои полномочия, но ситуация, которая привела к досрочным президентским выборам, является уникальной, и не предусмотрена ни Конституцией, ни законами, поэтому ВР приняла полномочное решение. Третья группа ученых также считает, что по формальным признакам парламент не должен был принимать этот закон, но в то же время это решение парламента носит политический характер, а КС не может рассматривать политические акты.

После выступления судьи-докладчика КС перешел к письменным слушаниям по делу - то есть он будет изучать аргументы, предоставленные сторонами - президентом Украины и Верховной Радой, а также заключения научных юридических учреждений, и после этого примет решение.

Как известно, 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев акций протеста в Украине, которые закончились кровопролитием.