Ростовский суд рассмотрит запрос Украины о допросе Януковича по видеосвязи

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«В Минюст России из Минюста Украины поступили названные запросы, адресованные Советскому районному суду Ростова-на-Дону. Запросы направлены в российский суд. При поступлении материалов по результатам их рассмотрения Минюст России проинформирует украинскую сторону», - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от исполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, которые закончились кровопролитием.

18 мая 2016 года его адвокат Виталий Сердюк заявил, что Янукович украинское гражданство не менял и российское не получал.