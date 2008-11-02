В Севастополе все аварийные номера объединили в одну службу

В Севастополе с 1 ноября в пробном режиме начала функционировать единая городская аварийно-диспетчерская служба.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник службы информации и помощи населению города Виктор САПОН, единая городская аварийно-диспетчерская служба будет работать на базе службы информации и помощи населению города с телефонами «125» и «112».

Вместе с тем, как отметил В.САПОН, у создающейся структуры, как и у службы информации и помощи населению, собственных аварийных подразделений нет, одна из ее основных задач - принимать обращения граждан, квалифицировать их по тем или иным направлениям и передать информацию в соответствующую коммунальную организацию. При этом В.САПОН добавил, что аварийно-диспетчерские службы данных коммунальных организаций не упраздняются и будут работать параллельно.

В задачи аварийно-диспетчерской службы будет входить также выезд на места крупных аварий с целью координации действий привлекаемых к ликвидации аварийной ситуации сторон, сказал начальник службы.

По информации В.САПОНА, „нам вместе с Управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций горгосадминистрации дают, скажем так, пробный месяц, чтобы оценить обстановку, проанализировать все обращения граждан, их реализацию, обратную связь и так далее. После этого будем давать предложения, что нужно сделать для того, чтобы действительно была создана и функционировала в нормальном режиме единая городская диспетчерская служба”.

В.САПОН добавил, что на сегодня возглавляемая им служба, имеющая статус коммунальной, финансируется из городского бюджета, но „как будет в дальнейшем, после реформирования, конкретных указаний от правительства еще не поступило».

Он напомнил, что согласно указу Президента Украины, правительству предписано до конца текущего года разработать типовые положения и определить конкретные источники финансирования.

Как сообщалось, Президент 26 июня текущего года подписал Указ „О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о состоянии функционирования единой государственной системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера”, который предусматривает внедрение в Украине до 2012 года единой государственной диспетчерской службы с единым телефоном «112”.