Украинский флот впервые после трагедии с Ту-154 провел ракетные стрельбы

Украинский флот после почти 5-летнего перерыва, связанного с запрещением на проведение ракетных стрельб после трагического происшествия над Черным морем с российским самолетом Ту-154 авиакомпании „Сибирь”, успешно провел испытательные корабельные ракетные стрельбы.

Как передает корреспондент УНИАН, стрельбы зенитно-ракетным комплексом „Оса” по имитируемым морским и воздушным мишеням, а также по реальной воздушной цели - парашютной мишени осуществил в конце недели в определенном полигоне боевой подготовки в Черном море корвет „Луцк” в рамках сбор-похода ВМС Украины, начавшемся 5 сентября.

Как сообщил начальник отдела флагманских специалистов управления боевой подготовки Военно-морских Сил Украины капитан 1 ранга Вадим МАХНО в интервью ТРК „Бриз”, „стрельбы прошли удачно, были поражены несколько целей”. Он выразил удовлетворение подготовкой ракетчиков корвета „Луцк”.

По словам В.МАХНО, когда было снято запрещение, у флота появились проблемы со сроком пригодности ракет. „Мы подписали контракт с наукой - ЦКБ „Луч” поработал, сделали четыре достаточно серьезных испытания ракет в научных учреждениях, на промышленных предприятиях. Итоги этих испытаний показали, что ракеты пригодны. Ракеты сработали очень хорошо. То есть флот опять начал ракетную подготовку”, - сообщил морской офицер.