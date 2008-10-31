СНБО обсудит реформу Службы безопасности

До конца текущего года штат Службы безопасности Украины сократится на 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на пресс-конференции в Донецке, где провел выездное заседание коллегии СБУ.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «до конца этого года штат сотрудников СБУ будет сокращен на 15%».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО пояснил: «Сокращения – это люди не на улицу должны уйти, а им должны предоставить рабочие места и соответствующие социальные льготы и выплаты из госбюджета».

Он подчеркнул, что именно в рамках этих возможностей численность сотрудников СБУ сократится уже в этом году на 15% по сравнению с началом 2008 года.

Также В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что 31 октября на заседании СНБО одним из вопросов как раз и будет программа реформирования Службы безопасности Украины.