На трассе ”Житомир-Черновцы” погибли 4 человека

В Любарском районе Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии на трассе "Житомир - Черновцы" погибли четыре человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в области, в 20 часов к Любарскую пожарную часть поступило сообщение от очевидца о том, что на 67-ом километре трассы Черновцы Житомира произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибло. Водитель автомобиля «Шевроле», в котором находились четыре человека поздно заметил в темноте подводу с лошадьми, после чего вынужден был выехать на встречную полосу, где врезался в рефрижератор, который следовал из Коростенского района. Водитель рефрижератора не пострадал, как и два человека, ехавшие подводой. Все пассажиры «Шевроле» погибли. Среди погибших два жителя Киева. На месте трагедии найдены два студенческих билета, выданных студентке Киевского государственного университета и студенту Житомирской агроэкологической академии.

Проводится расследование.