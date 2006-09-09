Спасатели сняли с балкона 84-летнюю самоубийцу

В Евпатории сотрудники городского управления МЧС сняли с балкона 84-летнюю женщину, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

По информации пресс-службы, на пункт связи Евпаторийского городского управления МЧС вчера утром поступило сообщение, что пожилая женщина находится на краю балкона третьего этажа одного из домов и намерена покончить с собой.

Прибыв на место, сотрудникам МЧС пришлось использовать специальный инструмент для открытия входных дверей квартиры, где находилась старушка. Открыв двери, спасатели увидели пенсионерку на балконе - пожилая женщина, свисая торсом вниз, стояла на табурете. "Она в неадекватном состоянии была снята с балкона и заведена в комнату", - рассказали в МЧС. Бригада "скорой помощи" оказала старушке первую медицинскую помощь.