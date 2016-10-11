На Днепропетровщине полиция задержала местного жителя, изъяв оружие и наркотики
В г. Верхнеднепровск Днепропетровской области сотрудники управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины задержали местного жителя, изъяв оружие и наркотики.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, злоумышленник входил в преступную группировку, которая контролировала наркотрафик в городе.
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В ходе обыска, который был проведен 10 октября по месту жительства задержанного с привлечением бойцов спецназа, изъяты 1 кг готовой к употреблению «марихуаны», наркотическое средство «метамфетамин», карабин «Форт» с признаками переработки для ведения автоматического огня, мелкокалиберная винтовка «Вальтер», а также более 200 патронов к этим видам оружия.
В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ст. 307 (незаконное хранение и сбыт наркотических веществ) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.