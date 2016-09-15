В Авдеевке выявили тайник боевиков с боеприпасами с "российским следом" (фото)

Как сообщает пресс-центр СБУ, в Авдеевке Донецкой области вблизи линии разграничения оперативники спецслужбы обнаружили схрон с двумя гранатометами РПГ-18 и РПГ-22.

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Также среди прочего, как отмечается, в тайнике находился осколочный выстрел ОГ-7В для ручного гранатомета, который принят на вооружение российской армией в начале 2000-х годов.

"В Украине он не производится и не находится на вооружении ВСУ. Кроме того, правоохранители изъяли из схрона сухой паек российского производства с пометкой «Не для продажи»", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, еще один гранатомет РПГ-18 сотрудники СБ Украины обнаружили в лесополосе вблизи Авдеевки.

Кроме того, в помещении летней кухни, рядом с нежилой постройкой, в Бахмутском районе Донецкой области правоохранители изъяли из тайника четыре гранатомета РПГ-22, 45 гранат РГД-5 и Ф-1 с запалами и большое количество патронов различного калибра.

Во дворе дома на территории н.п. Тошкивка-1 Попаснянского района Луганщины оперативники нашли большое количество патронов к автоматическому оружию.

Во всех случаях открыты уголовные производства. Продолжаются мероприятия по установлению причастных к обустройству схронов.