Погода на 26 - 30 октября

Завтра в Украине без осадков, днем 9-14° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 26 октября в стране будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье - северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла (в северной половине при прояснениях местами 0-2° мороза), на юге Крыма 7-12° тепла, днем 9-14° тепла, в Крыму 12-17°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

27-28 октября в Украине переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 28 октября в западных областях юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла (в Карпатах и восточной части местами 1-3° мороза), днем 9-14° тепла; в южной части ночью 2-7° тепла, на побережье Крыма до 10°, днем 12-17°.

29-30 октября без существенных осадков, только в западной части 30 октября местами небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла, на побережье морей и Закарпатье до 12°; днем 9-15°, в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье 13-19°.

В Киеве завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем около 10°.

По области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

27-28 октября в Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.

29-30 октября в столичном регионе без существенных осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.