В ночь на воскресенье Укрзализныця подарит пассажирам бесплатный час

В связи с переходом Украины на зимнее время график и сроки отправления/прибытия поездов меняться не будут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, на железных дорогах часы будут переведены на час назад 26 октября 2008 года в 4:00. Более 400 пассажирских поездов дальнего, местного и межгосударственного сообщения в это время будут находиться в дороге. Начиная с 4:00, отправление поездов будет происходить по зимнему времени.

По информации Главного управления перевозок «Укрзализныци», движение поездов останавливаться не будет. В ночь с 25 на 26 октября время пребывания пассажиров в дороге увеличится на один час, чтобы не менять время прибытия. В ведомстве подчеркивают, что все поезда на конечные станции будут прибывать по расписанию.

Как отмечают в «Укрзализныце», время перевода часовой стрелки выбрано оптимально – в этот утренний час большинство пассажирских поездов находятся в дороге, а количество отправленных и тех, которые прибывают на станции, – минимальное. Отправление и курсирование пригородных поездов в это время почти отсутствует.

Согласно сообщению, за период действия летнего и зимнего времени на территории Украины, начиная с 1996 года, «Укрзализныця» наработала систему организации движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов, согласно которой основная роль возлагается на поездных диспетчеров. Диспетчеры должны организовать движение поездов таким образом, чтобы они прибыли на конечные станции согласно действующему графику движения.

По данным «Укрзализныци», одновременно будет введен откорректированный график движения поездов на осенне-зимний период 2008/2009 гг. В частности, будут отменены летние поезда и поезда одноразового назначения, кроме нижеследующих: №211/212 Москва – Львов – Москва; №251/252 Москва – Киев – Москва; №273/274 Киев – Ивано-Франковск – Киев; №281/282 Харьков – Сумы – Харьков; №221/226 и №223/224 Чоп – Захонь – Чоп; №286/285 Киев – Симферополь – Киев; №421/422 Челябинск – Львов – Челябинск.