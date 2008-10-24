Евро обвалилось к доллару до двухлетнего минимума

Сегодня на международном валютном рынке доллар США продолжил быстрый рост по отношению к евровалюте. По состоянию на 12.30 котировки этой пары валют составили 1,2532/1,2537 доллар/евро. В последний раз столь низкий курс наблюдался в конце октября 2006 года.

С учетом того, что цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2709/1,2712, доллар вырос к евро за это время на 1,4%. По сравнению же с историческим курсовым максимумом в 1,598 доллар/евро, зафиксированным 4 апреля 2008 года, евро упало к доллару на 21,5%.