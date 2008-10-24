Если ситуация не изменится, в мире резко упадет сельхозпроизводство

Если экономическая ситуация не изменится, то в 2010 году в мире может резко сократится производство сельхозпродукции.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сказал руководитель группы экспертов Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир ЛАПА.

Как пояснил эксперт, в прошлые годы в мире было снижение урожая, которое повлекло всплеск цен. Этот всплеск цен стимулировал рост производства не только в Украине, а и во многих других странах - «в России поставлен рекорд, и во многих других странах урожай вырос».

«Соответственно, баланс мирового рынка насыщенный, и на это наложился фондовый и финансовый кризис, и мы получили просто сумасшедший обвал цен», - отметил эксперт.

По словам В.ЛАПЫ, во многих странах сельхозпроизводители теперь будут экономить, поскольку они не вписываются в экономику и стоят перед риском убыточной работы. «Это означает, что они будут уменьшать инвестиции в технологии», - добавил эксперт.

«Скорее всего, 2009 год будет переходным, но если ситуация принципиально не изменится с мотивацией к производству, то в 2010 году мы гарантировано будем иметь существенное сокращение производства по многим видам продукции во всем мире», - подчеркнул В.ЛАПА.

По его словам, на сегодня польские фермеры бастуют, потому что их цены не устраивают, американские фермеры говорят, что они на грани прибыльности.

«Даже если они не уменьшают площади, они уменьшают инвестиции, то есть – применение технологий, закупку техники, а все это отражается на урожайности. Поэтому если этот кризис на товарных рынках, который не дает возможности прибыльно работать и продавать зерно, принципиально не изменится какой-то тенденцией восстановления, тогда 2010 год покажет нам совсем другие объемы урожаев и, скорее всего, принципиально другие цены, которые также могут подняться уже под влиянием уменьшения объемов производства», - констатировал эксперт.