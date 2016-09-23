Харьковские таможенники обнаружили крупную партию наркотиков

Сегодня утром в пункте пропуска "Гоптовка" в ходе совместных оперативных мероприятий Харьковской таможни ДФС и УСБУ в Харьковской области, с участием сотрудников УВБ ГУ ДФС в Харьковской области было обнаружено более 11 килограммов вещества растительного происхождения и 2 пневматических пистолета.

Об этом сообщает официальный портал Государственной фискальной службы Украины.

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"Наркотические средства гражданин Украины пытался вывезти в Россию, скрывая в технологических полостях своего авто", - говорится в сообщении.

По указанному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в международном аэропорту "Одесса" пограничники задержали гражданина Великобритании, который пытался провезти наркотические вещества в мобильном телефоне.