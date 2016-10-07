Фейгин: попаду к Сущенко в понедельник утром, сегодня увижу его в ФСБ на обвинении

Об этом адвокат сообщил в своем твиттере.

«В результате жеребьевки адвокатов перед этой чертовой тюрьмой, я попаду к Сущенко в понедельник утром. Сегодня увижу его в ФСБ на обвинении», – написал Фейгин.

В результате жеребьевки адвокатов перед этой чертовой тюрьмой, я попаду к Сущенко в понедельник утром. Сегодня увижу его в ФСБ на обвинении. — Mark Feygin (@mark_feygin) 7 октября 2016 г.

Как сообщал УНИАН, в России сегодня будет предъявлено обвинение корреспонденту «Укринформ» Роману Сущенко, все суды по его делу пройдут в закрытом режиме.

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Напомним, сотрудники ФСБ РФ 30 сентября задержали украинского журналиста в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который «целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации».

Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».

В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет никакого отношения к ведомству.

Адвокат Марк Фейгин 3 октября сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко. Защитник посетил журналиста и сообщил, что Сущенко свою вину не признает и намерен «воевать».