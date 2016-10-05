Один из судей по делу "бриллиантовых прокуроров" взял самоотвод

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня в начале судебного заседания председательствующий в судебном процессе судья Дмитрий Валигура объявил, что в составе коллегии произведена замена в связи с тем, что судья Наталья Дроздова ушла в отставку, а вместо нее электронная система распределения дел назначила судью Иллариона Рудыка.

Вместе с тем после объявления председательствующим данной информации судья Рудык заявил о самоотводе, который был принят судом.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв для определения нового судьи.

Как ожидается, судебное заседание будет продолжено сегодня.

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Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.