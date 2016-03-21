Суд отказал одному из "бриллиантовых прокуроров" Шапакину в возврате 6,4 миллиона залога

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей Голосеевского райсуда, отказав таким образом в удовлетворении соответствующего ходатайства стороны защиты Шапакина из-за отсутствия законных оснований.

“Заслушав мнения сторон, суд постановил в удовлетворении ходатайства адвоката обвиняемого Шапакина Мосийчука о возврате залога в сумме 6,4 миллиона гривень отказать. Постановление обжалованию не подлежит”. - отмечается в решении суда.

При этом защитники Шапакина в своем ходатайстве объясняли, что срок меры пресечения в отношении их подзащитного истек 3 ноября прошлого года, а поскольку залог со счета, на который был внесен, в бюджет не перечислялся, соответственно, он должен быть возвращен залогодателю - гражданину Константину Рябченко.

В настоящее время судебное заседание продолжается.

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Как сообщал УНИАН, бывшего первого заместителя начальника ГСУ ГПУ Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 150 тысяч гривень. Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тысяч долларов. У еще одного задержанного по этому делу экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца было изъято значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Кроме того, был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.

Сторону обвинения в судебном рассмотрении дела против "бриллиантовых прокуроров" было поручено возглавить заместителю генпрокурора Давид Сакварелидзе.