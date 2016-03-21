Суд отказал "бриллиантовому прокурору" Корнийцу в уменьшении 3-миллионного залога

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила сегодня коллегия судей Голосеевского райсуда столицы.

“Заслушав мнения сторон, суд приходит к выводу - Уголовным процессуальным кодексом не предусмотрено изменение залога путем уменьшения его суммы. Кроме того, суд считает, что в настоящее время существуют риски (ненадлежащего поведения подсудимого, его влияния на судебное следствие - УНИАН). Поэтому в изменении меры пресечения отказать, оставить залог в сумме 3,2 миллиона гривень без изменений. Постановление обжалованию не подлежит”, - отмечается в решении суда.

Также, учитывая, что один из членов коллегии сегодня задействован в деле российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которое будет рассматриваться в этом суде, сегодня суд объявил перерыв в деле до 14:30 23 марта.

Читайте такжеСуд отказал одному из "бриллиантовых прокуроров" Шапакину в возврате 6,4 миллиона залога

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 150 тысяч гривень. Во время обысков у Корнийца было изъято значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Кроме того, был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.