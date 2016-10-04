Фейгин: пытки к Сущенко не применялись, однако оказывалось давление

В то же время, по отношению к нему оказывалось психологическое давление, заявил в эфире Громадського адвокат Сущенко Марк Фейгин.

"На него давили психологически, но никаких незаконных методов, в плане пыток, к нему не применяли. Ему действительно предлагали подписать явку с повинной, то есть пойти на сделку со следствием. Но он этого не сделал. Поэтому ФСБ не смогла предоставить никаких доказательств его вины, потому что у них их просто нет", – сказал Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".

В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие.

В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.

3 октября адвокат Марк Фейгин сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко; сегодня адвокат посетил журналиста и сообщил, что Сущенко свою вину не признает и намерен "воевать".