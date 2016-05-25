Суд вернул ГПУ на доработку обвинительный акт в отношении экс-командира харьковского "Беркута"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня после пребывания в совещательной комнате объявила судья Ирина Дигтяр.

"Суд считает, что обвинительный акт подлежит возвращению прокурору на доработку", - сказала Дегтярь, пояснив, что, по мнению суда, обвинительный акт не содержит четко определенной формулировки обвинения, а содержит лишь сведения о том, в чем подозревается Лукаш.

Следует отметить, что в своем выступлении адвокат Лукаша Наталья Вознюк также указывала на необходимость возвращения обвинительного акта прокуратуре, поскольку, по ее словам, в документе не указан мотив совершения преступления, анкетные данные ряда потерпевших и тому подобное.

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Присутствующие в зале потерпевшие - родственники погибших на Майдане, услышав решение суда, начали выкрикивать в адрес судьи "Позор" и "Люстрация".

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-командира батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД Украины в Харьковской области Владислава Лукаша, которого обвиняют в ряде преступлений во время Революции достоинства.

Экс-командиру харьковского "Беркута", в частности, инкриминируется превышение служебных полномочий во время событий 1 декабря 2013 года на улице Банковой и 18 февраля 2014 года в центре Киева, а также препятствование журналистской деятельности и ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, в результате чего получили телесные повреждения 26 бойцов внутренних войск и патрульно-постовой службы.