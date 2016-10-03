Правительство одобрило изменения в нормы питания военных: в рацион включены сухофрукты, шоколад, кофе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

"По поручению президента Украины сегодня после вынесения мной на голосование проекта постановления о внесении изменений в нормы питания правительство единогласно проголосовало "за" и одобрило предложенные изменения. Это позволит нам закупать сухие пайки нового образца", - сказал Полторак.

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Руководитель оборонного ведомства отметил, что с начала работы инициативной группы и до воплощения указанных изменений в жизнь прошло много времени, много усилий было потрачено: многочисленные согласования с органами государственной власти, разъяснения и обоснование предлагаемых изменений.

"Хочу отметить, что нововведения не требуют дополнительного финансирования из госбюджета: на закупку новых сухих пайков в этом году мы нашли средства из бюджета путем перераспределения, а в предложениях в бюджет-2017 предусмотрели и учли данную статью расходов", - подчеркнул министр.

В сообщении сказано, что, прежде всего, эти нормы и технические условия были разработаны для улучшения качества питания военнослужащих, находящихся в зоне АТО и в полевых условиях и не имеющих возможности готовить горячую пищу.

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В частности, вводится новая норма питания №15 - суточный полевой набор продуктов с калорийностью 3500 ккал, который является улучшенной альтернативой существующего сухого пайка. Предусмотрена порционная выдача нормы - то есть завтрак, обед и ужин, к которым дополнительно выдается бутилированная вода - 0,5 л на каждый рацион. Кроме того, задокументирован усиленный рацион для участников АТО, в котором калорийность увеличена на 600 ккал.

Также из нововведений - включение в рацион сухофруктов, шоколада, кофе, вкусных первых и вторых блюд. Впервые используется реторт-пакет и беспламенной нагреватель пищи.

"Таким образом, благодаря новым технологиям упаковки, военнослужащие получают возможность питаться первыми и вторыми блюдами без использования термической обработки", - говорится в сообщении.

Полторак заявил, что уже вскоре министерство начнет закупку таких сухих пайков.

Министр обороны выразил благодарность правительству за четкую позицию и помощь в реализации реформирования обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.