Минобороны расторгнет контракт на 400 миллионов с поставщиком еды в центр "Десна" из-за массового отравления военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Центра развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.

Он проинформировал, что в июне текущего года около 200 военнослужащих учебного центра “Десна” в Черниговской области отравились продуктами питания, которые поставляла упомянутая компания. После этого Минобороны инициировало проверку продуктов, которые поставляет эта компания, и оказалось, что такие продукты как масло и сыр вообще не содержат животных жиров, а состоят из так называемых трансжиров растительного происхождения; также чрезвычайно некачественными оказались консервы, которые эта фирма производит самостоятельно, а калорийность сухого пайка оказалась вдвое меньшей, чем заявлено в сертификатах качества.

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Кроме того, Марченко сообщил, что Военная служба правопорядка в ВСУ сейчас проводит проверку этого инцидента и после ее завершения обратится в военную прокуратуру, которая должна открыть уголовное производство.

Также он добавил, что должностным лицам Минобороны может быть инкриминировано совершение преступления по статье 111 Уголовного кодекса — "государственная измена". По этой статье могут быть привлечены к ответственности должностные лица, причастные к этой сделке.

Марченко добавил, что Минобороны будет инициировать судебный иск относительно разрыва сотрудничества с компанией “Визит”.

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Также Марченко сообщил, что приказом министра обороны проводятся проверки других поставщиков продуктов Вооруженным силам на предмет их соответствия заключенным контрактам.

Кроме того, он добавил, что министр обороны приказал во всех воинских частях разместить информационные плакаты с контактами “горячей телефонной линии”, на которую солдаты могут обращаться в случае некачественного питания.