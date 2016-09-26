Накормить военных: министр обороны утвердил новые сухпаи для армии (документ)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

"Мы бодаемся за этот сухпай уже больше года, пробивая невероятное сопротивление как "тыловых" крысенышей (не сколько Служба тыла, сколько просто - сидящие в тылу), так и гражданских саботажников. Особо "отличился" Минфин, гоняющий по кругу согласование на этот сухпай уже четвертый месяц", - рассказал он.

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Бирюков отметил, что сегодня Полторак подписал технические условия, это финальный шаг перед покупкой.

"Деньги на новый сухпай Министерство обороны уже выделило, перекроив бюджет и перекроив траты", - написал советник Порошенко.

Также он рассказал, что завтра судьба питания для ВСУ будет решаться в кабинете Порошенко, куда вызывают министра финансов для объяснений и подписания согласования.

Как сообщал УНИАН, 24 июля министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак в одной из воинских частей Одесской области обнаружил некачественные продукты и ненадлежащие условия их хранения.