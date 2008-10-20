Ющенко встретится с редакторами ведущих экономических изданий

21 октября Президент Украины Виктор Ющенко проведет круглый стол с редакторами и представителями ведущих украинских экономических изданий - «Бизнес», «Контракты», «Деловая столица», «Инвестгазета», «Дело» и «Коммерсантъ». Главная тема круглого стола - план стабилизации финансовой системы Украины и минимизация негативного влияния на национальную экономику мирового финансового кризиса.

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