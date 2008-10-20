Васюник пригласил китайские корпорации к участию в проектах Евро-2012

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК выступает за привлечение более широкого круга инвесторов и проектно-строительных компаний в проектах Евро-2012.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь вице-премьера Галина РУСИН, об этом он заявил в ходе круглого стола с представителями мощных китайских корпораций в Шанхае (КНР). Также в мероприятии приняли участие заместитель министра по вопросам архитектуры и строительства Анатолий БЕРКУТА и председатель «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС.

В частности, по словам вице-премьера, Украину, прежде всего, интересуют предложения принимающего участие в тендере субъекта, у которого есть сформированная команда из проектировщика, подрядчика и инвестора, учитывая успешный опыт в подготовке КНР к 29 Олимпийским та Паралимпийским летним играм.

«Украина заинтересована в приходе на свой строительный рынок китайских компаний и инвесторов. Но не только, как строителей. Прежде всего, с их новыми строительно-проектировочными технологиями, реформами, их инвесторами и опытом», - сказал И.ВАСЮНИК.

Китайская сторона выразила заинтересованность украинскими проектами и готова предоставить собственные проектно-строительные предложения.