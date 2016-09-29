Порошенко: Мы совместно строим Украину, где нет места антисемитизму (видео, фото)

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своей речи по случаю 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра, сообщается в официальном Twitter главы государства.

«Мы, украинцы, очень хорошо понимаем скорбь евреев и воспринимаем ее как собственную. Холокост - самая трагическая страница в истории еврейского народа, украинского тоже. Мы совместно строим Украину, где нет места антисемитизму. Спасибо украинцам и всем национальностям за фантастическое единство», – заявил президент.

«Мемориал в Бабьем Яру должен стать символом единения, символом почета и уважения всех украинцев, независимо от национальности. Важно, чтобы все человечество помнило о кровавых фактах Холокоста - об опасности ненависти, фанатизма и расизма. Создание мемориала Холокоста в Бабьем Яру имеет значение для всего человечества. Историческая правда не даст спекулировать на памяти прошлого. Пусть мир и согласие воцарятся на земле свободной Украины, свободной Европы и всего мира», – отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 сентября, в 19:00 президент Петр Порошенко примет участие в мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра, которые будут проводиться в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр".

29 сентября, президент Германии Йоахим Гаук выступит в Киеве во время официальных мероприятий к 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. Федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер накануне подчеркнул, что Бабий Яр является символом всех страданий, несправедливости и варварства, которые принес Европе национал-социализм.