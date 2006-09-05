В Запорожье молодой человек убил и расчленил женщину-бизнесмена

В Запорожье молодой мужчина убил и расчленил женщину-бизнесмена.

Как сообщили УНИАН в руководстве УМВД Украины в Запорожской области, 51-летняя женщина - руководитель крупного коммерческого предприятия, пропала 21 августа.

"Об исчезновении женщины сообщила ее дочь, предполагавшая, что мать могли похитить. Однако в ходе следствия было установлено, что речь идет не о похищении, а об убийстве", - рассказали в облУВД.

По словам собеседника агентства, сотрудниками милиции было установлено, что в день, когда женщина не вернулась домой, у нее произошла ссора с 24-летним местным жителем - ее родственником.

"В ходе дальнейшего расследования было установлено, что во время этой ссоры молодой мужчина ударил женщину металлической гантелей по голове, а затем, чтобы скрыть преступление, расчленил труп своей жертвы и отдельные части тела утопил в Днепре, а остальные закопал", - рассказали в облУВД.

На данный момент молодой человек арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство". Ведется следствие.