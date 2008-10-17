Правительство ограничило надбавку на цены на лекарства

Правительство ограничило до 10% оптовую надбавку и до 25% - розничную надбавку на цены на лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции после внеочередного заседания правительства.

«Мы установили максимальную надбавку до 10% к ценам мировых производителей, которые поставляют лекарства в Украину, и 25% в розничной сети. На сегодняшний день такие надбавки достигают 70-100%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что для повышения цен на лекарственные средства не существует оснований, поскольку не изменилась ценовая конъюнктура на мировых рынках.

«Все, что сейчас происходит с повышением цен на лекарственные средства, – это нечестные, мошеннические, спекулятивные операции, которые будут прекращены всей системой власти неотложно», - подчеркнула она.