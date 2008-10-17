"Индустриальный союз Донбасса" присоединился к 10 принципам ООН

В Луганске ряд новых компаний присоединился к сети подписантов Глобального договора в Украине, среди которых - "Индустриальный союз Донбасса”.

Как передает корреспондент УНИАН, инициированный ООН Глобальный договор содержит 10 основных принципов корпоративной социальной ответственности бизнеса.

Сегодня же Постоянный координатор системы ООН в Украине Френсис О’ДОННЭЛ вручил руководству компании ИСД, Луганской торгово-промышленной палате, компании "Мечта Инвест" и компании "Взлет" соответствующие сертификаты.

«Сегодня очень важно, чтобы компании осознавали, почему именно воплощение принципов Глобального договора в практику имеет смысл для бизнеса", - отметил Ф.О’ДОННЭЛ.

По его словам, "социально ответственный бизнес своими действиями отвечает ожиданиям общества и таким способом зарабатывает доверие, необходимое для осуществления нормальной экономической деятельности".

В свою очередь, председатель Луганской областной госадминистрации Александр АНТИПОВ отметил, что «концепция Глобального договора давно известна в области, потому что мы, в той или иной степени, уже включили его принципы и ценности в свою работу”.

Как сообщалось, инициативе Глобального договора ООН было положено начало в Украине в апреле 2006 года. Глобальный договор уже подписали более 100 украинских предприятий и организаций.

Цель сети Глобального договора в Украине – это распространение концепции социальной ответственности бизнеса в стране и реализация проектов, направленных на борьбу с коррупцией, защиту окружающей среды, соблюдение стандартов труда и защиту прав человека.