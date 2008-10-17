Тимошенко о кризисе: на фоне других стран Украина живет спокойно

Меры по предотвращению негативных последствий мирового финансового кризиса на экономику Украины, которые будут одобрены на сегодняшнем внеочередном заседании Кабинета министров, будут носить превентивный характер, поскольку на сегодняшний день существенного негативного влияния этот кризис на Украину еще не оказал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день Украина на фоне других стан мира «фундаментально» стоит на позициях финансовой и экономической стабильности, и банковская система, и все экономические структуры работают стабильно, макропоказатели находятся в границах прогноза.

«Именно поэтому все меры, которые мы будем сегодня на заседании правительства обсуждать и при согласии правительства принимать для включения их в общенациональный план защиты Украины от влияния мирового кризиса, - это превентивные меры, потому что в отличие от других стран, Украина сегодня живет спокойной финансовой и экономической жизнью», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сказала, что принятые сегодня меры будут переданы для рассмотрения Совету национальной безопасности и обороны как консолидированный документ правительства.