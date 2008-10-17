Тимошенко без аукциона раздаст 21 разрешение на пользование недрами

Решение правительства

Кабинет министров дал согласие на предоставление без проведения аукциона специальных разрешений на пользование недрами на 21 участке. Как сообщает Правительственный портал, соответствующее распоряжение (№1331 от 16 октября) принято на заседании Кабмина. Участки предназначены для добычи песка, питьевой воды, марганцевой руды, гранита.

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