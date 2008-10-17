Тимошенко без аукциона раздаст 21 разрешение на пользование недрами
17:04, 17 октября 2008Общество
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Решение правительства
Кабинет министров дал согласие на предоставление без проведения аукциона специальных разрешений на пользование недрами на 21 участке.
Как сообщает Правительственный портал, соответствующее распоряжение (№1331 от 16 октября) принято на заседании Кабмина.
Участки предназначены для добычи песка, питьевой воды, марганцевой руды, гранита.
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