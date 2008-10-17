На Крещатике появится скульптура Александра Довженко

Секция Архитектурно-градостроительного совета Киева сегодня рассмотрела предпроектные предложения размещения скульптурной композиции «Мотор», увековечивающей память кинорежиссера Александра Довженко и оператора Данила Демуцкого по ул. Крещатик в Печерском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, проект разработан ООО «Сент София Констракшн» по заказу ЗАО «Киевский завод светочувствительных материалов», скульптор - Владимир Щур.

По словам архитектора проекта, предлагается два варианта размещения скульптурной композиции - по ул. Крещатик, 27, напротив кинотеатра «Дружба», перед фонтаном, а также по ул. Крещатик, 21, в арке.

По словам проектировщика, скульптурная композиция представляет собой рабочий момент съемки киноленты «Земля»: на режиссерском помосте застыли фигуры А.Довженко с рупором и Д.Демуцкого с камерой.

В ходе обсуждения проекта члены Градосовета сочли более приемлемым вариантом размещения композиции по ул. Крещатик, 21, возле арки. Также прозвучало предложение разместить скульптуру возле реконструируемого кинотеатра им. А.Довженко по проспекту Победы.

Главный архитектор Киева Василий ПРИСЯЖНЮК напомнил, что существует указ Президента об установлении памятника известному кинорежиссеру. При этом в Киеве установлен всего один памятник кинематографисту на киностудии им А.Довженко.

Он рекомендовал проектировщикам получить разрешение КГГА на размещение скульптуры, провести общественные слушания с деятелями культуры и искусств, а также представить дополнительные места в городе для размещения композиции.