Испорченные продукты и полная антисанитария: Полторак внезапно навестил воинскую часть (фото, видео)

Как сообщается на сайте Минобороны, Полторак во время пребывания с рабочей поездкой в Одесской области присоединился к одной из проверок качества продуктов питания, которые проводятся Центром развития и сопровождения материального обеспечения. Сегодня такая проверка поводилась в одной из воинских частей 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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Во время проверки продовольственных складов части, холодильного оборудования, мест хранения продуктов питания военнослужащих, овощехранилища были обнаружены запасы некачественных, испорченных продуктов питания. Все продукты питания хранились в антисанитарных условиях, температурный режим хранения продуктов не выдерживался.

Полторак провел короткую встречу с представителями компании-поставщика и подчеркнул, что со стороны Министерства обороны Украины будут приняты меры по немедленному прекращению выявленных недостатков и за невыполнение условий контракты с поставщиками некачественной продукции будут расторгнуты в судебном порядке.

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Кроме того, министр обороны поручил руководителю Военной службы правопорядка Одесского гарнизона провести проверку всех видов деятельности воинской части и срочно доложить о результатах.

Ответственные за контроль питания должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности: один из офицеров, отвечающий за тыловое обеспечение в воинской части, уволен с должности.

Центр развития и сопровождения материального обеспечения на прошлой неделе провел пять проверок воинских частей.

«Проверки будут продолжаться до тех пор, пока поставщики не будут выполнять правила поставок и условия хранения продуктов питания наших солдат», - подчеркнули в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 20 июля в Минобороны заявили о намерении разорвать контракт на сумму 400 млн грн с фирмой “Визит”, которая обеспечивает питанием военнослужащих учебного центра «Десна», за неудовлетворительное качество продуктов.

В июне текущего года около 200 военнослужащих учебного центра отравились продуктами питания, которые поставляла упомянутая компания.

По мнению советника президента Юрия Бирюкова, Министерству обороны будет непросто прекратить сотрудничество с недобросовестными компаниями, которые поставляют питания для военных, поскольку цена вопроса - 4 млрд грн, которые они ежегодно осваивают.