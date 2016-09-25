Издевательство Филлипса над украинским заложником: политтехнолог рассказал, как Британия может наказать пропагандиста (видео)

Об этом политтехнолог Тарас Березовец, который сотрудничает с Администрацией президента Украины, сообщил в комментарии изданию "Апостроф".

Он отметил, что Филлипс издевался над Жемчуговым, находясь на территории Украины, независимо от того, оккупирована она или нет.

Читайте такжеВ ОБСЕ отреагировали на издевательства прокремлевского пропагандиста Филлипса над украинским заложником (видео)

Березовец считает, что объявить Филлипса в розыск по линии Интерпола не получится, поскольку организация неохотно идет навстречу Украине в данном аспекте. Также, считает политтехнолог, Украина должна требовать от Великобритании возбудить уголовное дело, поскольку Филлипс содействует террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР", а британское законодательство в отношении террористов является жестким. Поэтому Лондон может предъявить обвинения Филлипсу в случае пересечения им границы Великобритании.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября во время обмена пленными Филлипс прорвался в карету скорой помощи, где находился Владимир Жемчугов, и начал задавать ему провокационные вопросы. Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко призвала власти Британии принять все возможные меры, чтобы остановить пропагандистскую деятельность журналиста Грэма Филлипса в Украине.

В свою очередь посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф отмечает, что украинская власть сама должна определить надлежащее наказание для пророссийского пропагандиста Грэма Филлипса из-за провокации во время обмена пленными.