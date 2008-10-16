По инициативе Минобороны начался конкурс детского рисунка

По инициативе Министерства обороны Украины начался всеукраинский конкурс детского рисунка «Как я буду защищать Родину».

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, данный конкурс является совместным проектом Минобороны, Министерства образования и науки и Министерства культуры и туризма.

В Минобороны проинформировали, что главной целью проведения конкурса является активизация воспитательной и патриотической работы среди детей и молодежи, воспитание социальной ответственности общественности. Также отмеченное мероприятие является частью публичной работы Министерства обороны Украины, направленной на формирование чувства гордости за принадлежность к украинскому народу, готовности к выполнению гражданского и конституционного долга – защиты национальных интересов Украины.

Участие в конкурсе могут принять учащиеся 1-11(12) классов интернатских заведений для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, лицеисты (из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы) Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и лицеев с усиленной военной подготовкой в возрастных категориях: от 6 до 9 лет; от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап начался 14 октября и будет продолжаться до 14 ноября. Его победители будут принимать участие в подведении итогов второго этапа конкурса, который состоится в Киеве.

Второй этап будет проводиться в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины с 27 по 29 ноября.