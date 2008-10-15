Взрыв в развлекательном центре «Арена Сити»: погиб 26-летний мужчина
16:17, 15 октября 2008Общество
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Выясняются обстоятельства
Сегодня около 13.30 в Киеве в семиэтажном здании торгово-развлекательного комплекса «Арена Сити» в кабине лифта между 6-м и 7-м этажами взорвался 6-килограммовый баллон с углекислотой.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, вследствие взрыва погиб 26-летний рабочий одной из киевских фирм, заправляющей подобные баллоны. Он перевозил баллон в ночной клуб.
Другой мужчина, который ехал в лифте, травм и повреждений не получил.
Выясняются обстоятельства и причины взрыва.
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